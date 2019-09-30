Beşiktaş düşme hattına girdi
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, düşme hattına geriledi. 5 puanda kalan siyah- beyazlılar, averajla 16'ncı sıraya indi.
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, düşme hattına geriledi. 5 puanda kalan siyah- beyazlılar, averajla 16'ncı sıraya indi. Siyah- beyazlılar, geçen sezon ise Şenol Güneş idaresinde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplamıştı.
GENÇLERDE KARTAL FARKI
İki takımın U19 takımları arasındaki maçta gülen taraf 3-1'le siyahbeyazlılar oldu. 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'a ilk yenilgisini yaşatırken gollerini Atamer, Erdem ve Alpagut kaydetti. Bordo-mavili gençlerin tek sayısı ise Muhammet'ten geldi.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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