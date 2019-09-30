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30 Eylül 2019, Pazartesi
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düşme hattına girdi

Beşiktaş düşme hattına girdi

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan , düşme hattına geriledi. 5 puanda kalan siyah- beyazlılar, averajla 16'ncı sıraya indi.

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan , düşme hattına geriledi. 5 puanda kalan siyah- beyazlılar, averajla 16'ncı sıraya indi. Siyah- beyazlılar, geçen sezon ise idaresinde ilk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplamıştı.

GENÇLERDE KARTAL FARKI
İki takımın U19 takımları arasındaki maçta gülen taraf 3-1'le siyahbeyazlılar oldu. 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda 'a ilk yenilgisini yaşatırken gollerini Atamer, Erdem ve Alpagut kaydetti. Bordo-mavili gençlerin tek sayısı ise Muhammet'ten geldi.

  1. 30.9.2019
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