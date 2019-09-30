Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'a ulaşamıyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'a ulaşamıyoruz

: 'a ulaşamıyoruz

Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'a ulaşamıyoruz

Genel Sekreteri , Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam 'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine başkan ile alakalı yöneltilen sorulara ise Ürkmezgil, "Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir" cevabını verdi.

Genel Sekreteri , ligde kötü bir yerde bulunduklarını belirterek "Üzgünüz, burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik, söylenecek bir şey yok" dedi. Ürkmezgil, "Başkan ile konuşmadım. Şu aralar telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir" diye konuştu.
  1. 30.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'a ulaşamıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN