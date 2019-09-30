Ahmet Ürkmezgil: Fikret Orman'a ulaşamıyoruz
Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Süper Lig'in 6. haftasında dün akşam Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine başkan Fikret Orman ile alakalı yöneltilen sorulara ise Ürkmezgil, "Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir" cevabını verdi.
- 30.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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