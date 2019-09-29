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29 Eylül 2019, Pazar
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‘Siz de bırakın’ ‘Hayır!’

‘Siz de bırakın’ ‘Hayır!’

Orman’ın verdiği karardan dönmesindeki asıl nedenin kendisiyle beraber istifa etmesini istediği yöneticilerin buna karşı çıkması olduğu belirtildi.

Kulüpte Başkan istifa etmedi ve olağanüstü seçim kararı aldı… Orman'ın verdiği karardan dönmesindeki asıl nedenin ise kendisiyle beraber istifa etmesini istediği yönetimin buna karşı çıkması olduğu belirtildi. Çünkü Fikret Orman kendisiyle beraber dahil tüm yönetim kurulunun istifa etmesini talep etti. Ancak Adalı buna cevap vermedi ve yakınları, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. İstifaya davet edilenin kendisi olduğunu, yönetim kuruluyla ilgili bir rahatsızlığın olmadığı hatırlatıldı. Orman'ın ise verdiği sözlerle Kongre'ye ilgili bazı planları olduğu için istifa kararından vazgeçtiği ve yeniden aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Sah sonuçlarının ardından bir de yönetim bazında çalkantılı bir sürece giren siyah-beyazlı kulüpte her anlamda kara günler yaşanıyor. Belirsizlikler taraftarı de etkiliyor.

  1. 29.9.2019
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