‘Siz de bırakın’ ‘Hayır!’

Kulüpte Başkan Fikret Orman istifa etmedi ve olağanüstü seçim kararı aldı… Orman'ın verdiği karardan dönmesindeki asıl nedenin ise kendisiyle beraber istifa etmesini istediği yönetimin buna karşı çıkması olduğu belirtildi. Çünkü Fikret Orman kendisiyle beraber Serdal Adalı dahil tüm yönetim kurulunun istifa etmesini talep etti. Ancak Adalı buna cevap vermedi ve yakınları, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. İstifaya davet edilenin kendisi olduğunu, yönetim kuruluyla ilgili bir rahatsızlığın olmadığı hatırlatıldı. Orman'ın ise verdiği sözlerle Kongre'ye ilgili bazı planları olduğu için istifa kararından vazgeçtiği ve yeniden aday olacağı kulislerde konuşuluyor. Sah sonuçlarının ardından bir de yönetim bazında çalkantılı bir sürece giren siyah-beyazlı kulüpte her anlamda kara günler yaşanıyor. Belirsizlikler taraftarı de etkiliyor.

