Beşiktaş'ta Vida göbekte Gökhan sağda

Başakşehir maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de olacak. Forvette yine Burak Yılmaz görev yapacak.



DEPLASMANDA 3 MAÇI KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan Beşiktaş, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Kartal, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.