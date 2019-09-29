Beşiktaş'ta başkanlık bilmecesi

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın arka arkaya açıklamalarının ardından büyük bir kaos ortamı başladı ve pek çok soru yanıtlanmayı bekliyor. Oynanacak maçlardan çok başkanlık konusuna gömülen siyah-beyazlı camiada en önde gelen soru ise Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı... Bu durumda da başka sorular ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Ahmet Nur Çebi'nin adaylığı. Daha önce Orman'la karşılıklı bir yarışa girmeyeceğini açıklayan Çebi'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

ÜYELER NASIL OY KULLANACAK?

Bir başka cevap bekleyen konu da kısa süre içinde yapılacak kongreye kadar kulübün yönetiminin kimde olduğu. 22 Ekim'deki kongreye kadar Beşiktaş'ı Orman mı yoksa Serdal Adalı mı idare edecek? Ve oy kullanma sorunu... Tüzük'e göre aidatları geciken üyeler seçimden 30 gün önce aidatlarını ödeyerek oy kullanabiliyorlar. Ancak seçim kararı 26 Eylül'de açıklandı. Seçim ise 22 Ekim'de. Yani bir aydan daha az bir süre var. Aidatlarını geciktiren üyeler hangi şartlarda oy kullanabilecekler?



TEMSİL YETKİSİ KİMDE OLACAK?

Trabzon'da oynanacak zorlu maçta Beşiktaş kafilesine kim başkanlık edecek… gelen ilk bilgiler Fikret Orman'ın takımla beraber Trabzon'a gitmeyeceği yönünde. Ancak camiaya, "ben buradayım" mesajı vermek için "gidecek" diyenler de az değil. Ayrıca Serdal Adalı'nın kafileye başkanlık edeceği ve "artık görev benim" mesajı vereceği de bir başka iddia.



ADALI CEO MU OLACAK?

Son bir yıldır sürekli olarak "profesyonel yöneticilikten" bahseden Fikret Orman'ın sürpriz bir hazırlık içinde olduğu iddia edildi. Buna göre başkanın, 22 Ekim'deki kongrede aday olmayacağı, Serdal Adalı'yı destekleyerek onun seçilmesi için çalışacağı bildirildi. Ancak Orman'ın Adalı'nın seçilmesinden sonra kulübün başına CEO olarak geçeceği konuşuluyor.

TEPKİ: HESABI GETİR FİKRET!

Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman'a tepkiler hala devam ediyor. Siyahbeyazlı taraftarların büyük bir çoğunluğu Fikret Orman'ın görevi bırakmasını istiyor. Beşiktaş'lı taraftarlar Vodafone Park'a "Fikret hesabı getir" pankartı asarak tepkilerini bir kez daha gösterdiler.



NOTERE İMZA VERİYORLAR

Bazı iddilara göre Ahmet Nur Çebi'nin seçime kesinlikle gireceği belirtildi. Bu arada başkan adaylığı için gereken 250 ıslak imza için Beşiktaş kongre üyeleri harekete geçti bile. Üyeler, notere Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını desteklediklerine dair ıslak imzalarını bırakmaya başladılar.



TORUNOĞULLARI ÇEBİ'NİN YANINDA

Eski yöneticilerden Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceğini bildirirken kendisinin Çebi ile birlikte hareket edeceğini aktardı. Torunoğulları adaylıkla ilgili kararlarını bir hafta içinde yapacaklarını kaydetti.