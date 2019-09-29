Beşiktaş'ta başkanlık bilmecesi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Eylül 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta başkanlık bilmecesi

'ta başkanlık bilmecesi

Beşiktaş'ta başkanlık bilmecesi

Orman’ın yeniden aday olup olmayacağı belli değil. Orman varsa seçime girecek mi? Muhalefette tepki var. Kongreye kadar kulübü kim yönetecek?

'ta 'ın arka arkaya açıklamalarının ardından büyük bir kaos ortamı başladı ve pek çok soru yanıtlanmayı bekliyor. Oynanacak maçlardan çok başkanlık konusuna gömülen siyah-beyazlı camiada en önde gelen soru ise Orman'ın yeniden aday olup olmayacağı... Bu durumda da başka sorular ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de 'nin adaylığı. Daha önce Orman'la karşılıklı bir yarışa girmeyeceğini açıklayan Çebi'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu.

ÜYELER NASIL OY KULLANACAK?
Bir başka cevap bekleyen konu da kısa süre içinde yapılacak kongreye kadar kulübün yönetiminin kimde olduğu. 'deki kongreye kadar Beşiktaş'ı Orman mı yoksa mı idare edecek? Ve oy kullanma sorunu... Tüzük'e göre aidatları geciken üyeler seçimden 30 gün önce aidatlarını ödeyerek oy kullanabiliyorlar. Ancak kararı 26 Eylül'de açıklandı. Seçim ise 22 Ekim'de. Yani bir aydan daha az bir süre var. Aidatlarını geciktiren üyeler hangi şartlarda oy kullanabilecekler?

TEMSİL YETKİSİ KİMDE OLACAK?
'da oynanacak zorlu maçta Beşiktaş kafilesine kim başkanlık edecek… gelen ilk bilgiler Fikret Orman'ın takımla beraber Trabzon'a gitmeyeceği yönünde. Ancak camiaya, "ben buradayım" mesajı vermek için "gidecek" diyenler de az değil. Ayrıca Serdal Adalı'nın kafileye başkanlık edeceği ve "artık görev benim" mesajı vereceği de bir başka iddia.

ADALI CEO MU OLACAK?
Son bir yıldır sürekli olarak "profesyonel yöneticilikten" bahseden Fikret Orman'ın sürpriz bir hazırlık içinde olduğu iddia edildi. Buna göre başkanın, 22 Ekim'deki kongrede aday olmayacağı, Serdal Adalı'yı destekleyerek onun seçilmesi için çalışacağı bildirildi. Ancak Orman'ın Adalı'nın seçilmesinden sonra kulübün başına CEO olarak geçeceği konuşuluyor.

TEPKİ: HESABI GETİR FİKRET!
Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman'a tepkiler hala devam ediyor. Siyahbeyazlı taraftarların büyük bir çoğunluğu Fikret Orman'ın görevi bırakmasını istiyor. Beşiktaş'lı taraftarlar Vodafone Park'a "Fikret hesabı getir" pankartı asarak tepkilerini bir kez daha gösterdiler.

NOTERE İMZA VERİYORLAR
Bazı iddilara göre Ahmet Nur Çebi'nin seçime kesinlikle gireceği belirtildi. Bu arada başkan adaylığı için gereken 250 ıslak imza için Beşiktaş kongre üyeleri harekete geçti bile. Üyeler, notere Ahmet Nur Çebi'nin adaylığını desteklediklerine dair ıslak imzalarını bırakmaya başladılar.

TORUNOĞULLARI ÇEBİ'NİN YANINDA
Eski yöneticilerden Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçim için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi'nin aday olabileceğini bildirirken kendisinin Çebi ile birlikte hareket edeceğini aktardı. Torunoğulları adaylıkla ilgili kararlarını bir hafta içinde yapacaklarını kaydetti.

  1. 29.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta başkanlık bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN