Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Kazanacağız

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolcular Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Ruiz, Trabzonspor derbisinde forma giyemeyecek. Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Avcı, zorlu maç öncesi oyuncularıyla özel bir görüşme yaparak şu ifadeleri kullandı:

CAMİA RAHATLAMALI

"Kötü gidişata son vermek istiyorsak, Trabzon deplasmanından galibiyetle dönmek zorundayız. Aksi halde tüm hesaplarımız suya düşer. Seçim konusunu aklınızdan tamamen çıkartın, bunlar sizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey saha içi sonuçları. Lige ve Avrupa'ya kötü başladık. Trabzonspor'u evinde mağlup etmekten başka çaremiz yok. Bu sonuç hem bizleri, hem sizleri, hem de camiamızı rahatlatacak. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ama alacağımız 3 puan yeniden yükselişe geçmemizin ilk adımı olacak, bu sakın aklınızdan çıkarmayın."



KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.