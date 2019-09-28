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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu

Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu

Bir dönem 'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan , 'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi.

Bir dönem 'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan , 'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi. La Liga kurumunun büyükelçilik görevine getirilen Guti, La Liga'nın tanıtım toplantısında "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum" diye konuştu.

  1. 28.9.2019
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