Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez, La Liga'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez, La Liga'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi. La Liga kurumunun büyükelçilik görevine getirilen Guti, La Liga'nın tanıtım toplantısında "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum" diye konuştu.
- 28.9.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.