Ve Guti ‘Büyükelçi’ oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve ardından yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez, La Liga'nın yurt dışındaki imajına yönelik çalışmalarda bulunmak amacıyla büyükelçi görevine getirildi. La Liga kurumunun büyükelçilik görevine getirilen Guti, La Liga'nın tanıtım toplantısında "Öncelikli hedefim ve beni heyecanlandıran şey, teknik direktör olmak ama şimdilik sıramı bekliyorum" diye konuştu.