Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?
Beşiktaş'ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan Fikret Orman'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay yaptığı yazılı açıklamada Fikret Orman'a seslendi.
Beşiktaş'ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan Fikret Orman'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada istifa ve adaylıkla ilgili olarak Başkan Orman'a şöyle seslendi: 'Varlığım Beşiktaş'a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz. Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız. 1) İstifa ettiniz mi, etmediniz mi?.. 2) Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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