Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?

Beşiktaş'ın ekim ayında yapacağı olağanüstü genel kurulda adaylığını açıklayan Hürser Tekinoktay, Başkan Fikret Orman'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada istifa ve adaylıkla ilgili olarak Başkan Orman'a şöyle seslendi: 'Varlığım Beşiktaş'a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz. Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir seçim kararı aldınız. 1) İstifa ettiniz mi, etmediniz mi?.. 2) Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?