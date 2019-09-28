Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?

Tekinoktay'dan 'a: Aday mısınız değil misiniz?

Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz?

'ın ekim ayında yapacağı adaylığını açıklayan , Başkan 'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay yaptığı yazılı açıklamada Fikret Orman'a seslendi.

'ın ekim ayında yapacağı adaylığını açıklayan , Başkan 'a bazı sorular yöneltti. Tekinoktay, yaptığı yazılı açıklamada istifa ve adaylıkla ilgili olarak Başkan Orman'a şöyle seslendi: 'Varlığım Beşiktaş'a zarar veriyor, kan değişikliği lazım diyerek başkanlığı bırakıyorum' dediniz. Hemen ardından yöneticileriniz istifa etmediğinizi söylediler ve böylece 15 gün sonra listelerin verileceği baskın bir kararı aldınız. 1) İstifa ettiniz mi, etmediniz mi?.. 2) Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Bu anlamsız ve hoş olmayan baskın seçimde aday mısınız, değil misiniz?

  1. 28.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tekinoktay'dan Fikret Orman'a: Aday mısınız değil misiniz? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN