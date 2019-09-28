Beşiktaş 1903 Birliği aday oluyor
Beşiktaş 1903 Birliği seçim hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı. Beşiktaş 1903 Birliği, bir başkan üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yaptı.
Beşiktaş 1903 Birliği seçim hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla olağanüstü kongrede aday olacağını açıkladı. Bir başkan ismi üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yapan Beşiktaş 1903 Birliği şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş'ın değişen ve gelişen Dünya'ya, değerlerini kaybetmeden uyum sağlayacağı bir vizyon ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır. Değişim kaçınılmazdır. Beşiktaş'ın değerlerini yaşayan ve yaşatan taraftarının, seyirciye tercih edilmeyeceği bir yönetim anlayışını Beşiktaş'ımızda tekrar tesis etmek için, hazırız ve göreve talibiz."
- 28.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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