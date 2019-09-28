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28 Eylül 2019, Cumartesi
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aday oluyor

Beşiktaş 1903 Birliği aday oluyor

hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla aday olacağını açıkladı. Beşiktaş 1903 Birliği, bir başkan üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yaptı.

hazırlıklarına başladı. Birlik, yayınladığı deklarasyonla aday olacağını açıkladı. Bir başkan ismi üzerinde durmadan, güçlü ve ilkeli yönetim anlayışını benimseyeceğine vurgu yapan Beşiktaş 1903 Birliği şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş'ın değişen ve gelişen Dünya'ya, değerlerini kaybetmeden uyum sağlayacağı bir vizyon ve yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı vardır. Değişim kaçınılmazdır. Beşiktaş'ın değerlerini yaşayan ve yaşatan taraftarının, seyirciye tercih edilmeyeceği bir yönetim anlayışını Beşiktaş'ımızda tekrar tesis etmek için, hazırız ve göreve talibiz."

  1. 28.9.2019
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