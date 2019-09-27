Elneny'nin cezası onandı
Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta direkt kırmızı kart gören ve 3 maçlık men cezası alan Mohamed Elneny'nin cezası TFF tarafından onandı.
Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'ye verilen 3 maçlık men cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny'nin ve aynı maçta kırmızı kart gören Kayode'ye verilen 3'er maçlık cezaları onadı.
- 27.9.2019
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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