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27 Eylül 2019, Cuma
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'nin cezası onandı

Elneny'nin cezası onandı

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta direkt kırmızı kart gören ve 3 maçlık men cezası alan Mohamed 'nin cezası TFF tarafından onandı.

Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu 'ye verilen 3 maçlık men cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny'nin ve aynı maçta kırmızı kart gören Kayode'ye verilen 3'er maçlık cezaları onadı.
  1. 27.9.2019
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