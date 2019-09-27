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27 Eylül 2019, Cuma
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seçime gidiyor

Beşiktaş seçime gidiyor

Siyah-beyazlı kulüpte , olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı... 13 Eylül Pazar günü, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra yapılacak.

'ta 'ın "Görevi bırakıyorum" açıklamasının ardından dün sabah toplanan , kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
  1. 27.9.2019
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