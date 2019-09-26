Trabzon’u düşün

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı. Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, önceki akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin. Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.