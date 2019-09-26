Trabzon’u düşün
İstifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, kendisiyle görüşen Abdullah Avcı’ya “Senin takımı toparlayacağına eminim, işine bak hocam” dediği ifade edildi.
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı. Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, önceki akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin. Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.
- 26.9.2019
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Toplam 1
Yorum
ali bilir adayım ali gültiken
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 2
Yorum
Öncel YAPRAK Bu karar beni çok üzdü.Devam edilmeli idi.
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Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması
Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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