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26 Eylül 2019, Perşembe
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Trabzon’u düşün

Trabzon’u düşün

İstifa edeceğini açıklayan , kendisiyle görüşen ’ya “Senin takımı toparlayacağına eminim, işine bak hocam” dediği ifade edildi.

'ta Başkan 'ın istifa kararının ardından 'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı. Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, önceki akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin. Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

  1. 26.9.2019
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