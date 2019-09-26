Fikret Orman: Hayır kırgınım!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın "Görevimi tamamladım" açıklamasından sonra hareketli bir süreç yaşanıyor... Başkan Orman, önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, sonrasında ise yöneticilerle bir araya geldi. Tevfik Yamantürk ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman'a Ahmet Ürkmezgil de eşlik etti. Fikret Orman, Yamantürk'ün "Kararınızı anlıyorum ama aceleci davranmayın. En azından sezon sonuna kadar birlikte devam edelim, sonrasında yeniden konuşalım" teklifine teşekkür ederek, "Hayır" yanıtını verdi.

ADAY DA OLMAYACAĞIM

Akşam saatlerinde ise Orman'ı evinde, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı ve teknik direktör Avcı ziyaret etti. Siyah- beyazlı yöneticilerin Orman'ı ikna çabaları yine karşılık bulmadı. Başkan Orman'ın konuşmalarında "Kırgın ve üzgünüm" kelimelerini sık sık kullandığı öğrenildi. Orman'ın bu görüşmelerin ardından yakın çevresine de, "Olağanüstü seçim kararı alınması durumunda yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

TELEFON AÇIP AĞLIYORLAR!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın ayrılık kararının ardından yönetici Deniz Atalay'dan bir açıklama geldi. TRT Spor'a konuşan Atalay, "Gerçekten hepimiz şaşkınız, futbolcu kardeşlerimiz de çok üzüldüler. Başkanlarını ne kadar sevdiklerini göstermeleri lazım. Yönetimdeki arkadaşlarımız şok oldu. Hepimiz toplandık ve başkanın haklı tepkisiyle ilgili bir şeyler ifade ettik. Görüşüyoruz hala, başkana olumlu bir yaklaşım var. İnsanlar telefonda ağlıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Fikret Orman, Süleyman ağabeyden sonra en başarılı başkanlardan biri oldu, böyle bir şeyi hak etmedi" dedi. Yönetim kurulunun Fikret Orman'ın yanında olduğunu söyleyen Atalay, "Yönetim kurulu olarak bizim ortak fikrimiz, başkanın devam etmesi" ifadesini kullandı.

İSTEDİGİNİZ OLDU İŞTE!

Başkan Fikret Orman'ın önceki gün yaptığı konuşma öncesinde yönetim kurulunda istifasını isteyen hiçbir yöneticiyle bu konuyu istişare etmediği belirtildi. Kısa bir süre önce istifasını isteyenler için "İstemeyen bıraksın gitsin" dediği yöneticilerin, Orman'ın açıklamasıyla şok olduğu öğrenildi. Başkan Orman'ın, kendisine ulaşmak isteyen bu kişilere "İstediğiniz oldu işte" cevabı verdiği iddia edildi.