Beşiktaş'ta son dakika! Fikret Orman vazgeçti mi? Flaş iddia...

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçtiği öne sürüldü. Gelen bilgiler arasında siyah-beyazlı yönetimin yaptığı görüşme neticesinde mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdiği yer alıyor. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılacağı belirtildi

Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.

"FİKRET ORMAN SEÇİME KATILACAK"

Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticilerinden Erol Kaynar, siyah-beyazlıların gündemiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Kaynar, Fikret Orman'ın seçime yeniden girip girmeyeceği konusunda, şunları söyledi: "Beşiktaş'ta 1 ay sonra seçim kararı alındı. Fikret Orman ile ilgili çok önemli bir bilgi aldım. Sayın Başkan Fikret Orman seçime katılacak. Böyle bir karar aldı. Yönetimden bazı isimlerin değişme durumu var. Net bir bilgi olarak paylaşayım. Fikret Orman, seçime katılacak. 13 Ekim, çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim'de Fikret Orman aday olacak. Mevcut yönetimden kimler listeye girer bilemiyorum. Ama birçok ismin değişeceğini düşünüyorum.

Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay da hafta boyunca yönetim kuruluyla ilgili gelişmeler yaşandığını belirterek, "Bunu da başkanımız ifade etmişti ve bugün o toplantıyı gerçekleştirdik. Yönetim kurulu olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. 13 Ekim olarak karar kıldık ve çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olacaktır. Bu açıklamadan önce bir deprem yaşadık. Başkanımızın salı günü yaptığı toplantıda da bir deprem olmuştu, bunda da bir hayır vardır, böyle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"FİKRET ORMAN GÖREVİNİ BIRAKMADI"

Bu süreç içinde Fikret Orman'ın aday olup olmayacağıyla ilgili olarak da konuşan Atalay, "Başkanımız yasal süreç içinde kendi kararını değerlendirip verecektir. Kendisi görevini bırakmadı, istifa etmedi. Kendisinin yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor ve zaten böyle bir şeyi yönetim kurulu olarak biz kabul etmezdik. O da bizi kırmadı ve görevinin başında. Zaten gördüğünüz gibi insanlar sabahtan beri geliyorlar ve yoğun bir ilgi var başkana. Bazı şeylerin değerlendirilmesi gerekirdi ve sanırım bu mesajı verdik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Yönetim kurulundan da herhangi bir istifa yok" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA:

"Yönetim Kurulumuz, gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."