Vitor Hugo'dan Beşiktaş itirafı: Türkçe bile öğreniyordum
Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Palmeiras'ın yıldız futbolcusu Vitor Hugo, Fiorentina'dan ayrılış sürecini ve siyah-beyazlı takımın teklifini neden geri çevirdiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yaz transfer döneminde uzunca süre adı Beşiktaş'la anılan ve anlaşma sağlanmak üzereyken tercihini Brezilya ekibi Palmeiras'tan yana kullanan Vitor Hugo, bu sürece dair çarpıcı detaylar paylaştı.
ESPN Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, transferinin son anda yön değiştirdiğini şu sözlerle açıkladı:
Süreç çok hızlı gelişti. Fiorentina'dayken kulüp Amerikalılara satıldı ve başkan değişti. Yeni direktör bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Türkiye'den Beşiktaş'la görüşme halindeydik. Hava değiştirmeye ve farklı kültür tanımaya ihtiyacım vardı. Türkçe bile öğreniyordum. Ancak ertesi gün Alexandre Mattos beni aradı. 'Bizimle şampiyonluk yaşamak ister misin?' diye sordu ben de ona 'Sizinleyim' dedim.
- 25.09.2019
- Güncelleme: 25.09.2019 16:47
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Vitor Hugo'dan Beşiktaş itirafı: Türkçe bile öğreniyordum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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