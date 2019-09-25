Vitor Hugo'dan Beşiktaş itirafı: Türkçe bile öğreniyordum - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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'dan itirafı: Türkçe bile öğreniyordum

Vitor Hugo'dan Beşiktaş itirafı: Türkçe bile öğreniyordum

döneminde adı ile anılan Palmeiras'ın yıldız futbolcusu , 'dan ayrılış sürecini ve siyah-beyazlı takımın teklifini neden geri çevirdiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Yaz döneminde uzunca süre adı 'la anılan ve anlaşma sağlanmak üzereyken tercihini ekibi Palmeiras'tan yana kullanan , bu sürece dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ESPN Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, transferinin son anda yön değiştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

Süreç çok hızlı gelişti. Fiorentina'dayken kulüp Amerikalılara satıldı ve başkan değişti. Yeni direktör bana kulüp bulmam gerektiğini söyledi. Türkiye'den Beşiktaş'la görüşme halindeydik. Hava değiştirmeye ve farklı kültür tanımaya ihtiyacım vardı. Türkçe bile öğreniyordum. Ancak ertesi gün Alexandre Mattos beni aradı. 'Bizimle şampiyonluk yaşamak ister misin?' diye sordu ben de ona 'Sizinleyim' dedim.

  1. 25.09.2019
  2. Güncelleme: 25.09.2019 16:47
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