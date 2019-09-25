Beşiktaş'ta şimdi ne olacak?

Başkan Fikret Orman'ın "Beşiktaş'ta sürecimi tamamladım" ifadesinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Beşiktaş tüzüğüne göre mevcut başkanın herhangi bir nedenden dolayı görevi bırakması halinde, seçime 6 aydan fazla süre varsa olağanüstü seçim kararı alınır. Seçim tarihine kadar da mevcut yönetim kurulu, ikinci başkanın başkanlığında seçime kadar görevi yürütür. Bu durumda bugün yapılacak yönetim toplantısında "olağanüstü seçim" kararı alınması durumunda İkinci Başkan Serdal Adalı, 30 gün içerisinde yapılacak olan olağanüstü seçime kadar başkan olarak görevi yürütecek. Eğer Başkan Orman ve yönetimi görevlerinden hemen ayrılırsa seçime kadar kulübün başında Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk yer alacak.

AVCI İSTİFA EDECEK Mİ?

Siyah-beyazlı camiada en çok merak edilen konulardan biri de teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevi bırakıp bırakmayacağı oldu. Avcı'nın, Başkan Orman'ın görevden ayrılma kararından haberdar olmadığı ve tüm spor kamuoyu gibi bugünkü basın toplantısında öğrendiği ortaya çıktı. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Avcı'nın şu an için herhangi bir radikal karar almayacağı, olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetim göreve geldiği takdirde, yeni yönetimin tavrını bekleyeceği ve ona göre Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildiriliyor. Bu sezon Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı'nın 2021 Mayısına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İSTİFA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

Sezon başında oluşturulan kadro nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Orman, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından son Başakşehir maçında büyük tepki görmüştü. 'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun" şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi. Bunun dışında hem forvet transferinin yapılmaması ve yardımcı antrenör Orhan Ak konusunda taraftarların sert tepkisi, Orman'ın bu kararı almasında büyük pay sahibi oldu.

DERBİ HAZIRLIĞI BAŞLADI

Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz katılmadı. Sakatlığı geçen Enzo Roco ise takımla çalıştı. Bugünü izinli geçirecek Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.