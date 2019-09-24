Yemekte buluştular
Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'ta TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.
Başkan Fikret Orman, Vodafone Park'ta TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen yemekte Orman, Gümüşdağ'a plaket verdi ve dostça bir mücadele olması temennisinde bulundu.
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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