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24 Eylül 2019, Salı
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Yemekte buluştular

Yemekte buluştular

Başkan , 'ta A ile Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı.

Başkan , 'ta A ile Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini dostluk yemeğinde ağırladı. Sıcak bir ortamda geçen yemekte Orman, Gümüşdağ'a plaket verdi ve dostça bir mücadele olması temennisinde bulundu.

  1. 24.9.2019
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