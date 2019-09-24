Protesto ettiler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Protesto ettiler

ettiler

Protesto ettiler

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan -Medipol Başakşehir maçı öncesi Siyah-beyazlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı ve teknik direktör 'yı hedef aldılar.

Beşiktaşlı taraftarlar dün hem Orman yönetimine hem de 'ya tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldılar. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı. Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla ederken; yenilen golün ardından da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundular.
  1. 24.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Protesto ettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN