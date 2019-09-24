Protesto ettiler
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Siyah-beyazlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldılar.
- 24.9.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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