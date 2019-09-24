Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor | CANLI

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İşte Orman'ın açıklamaları:

Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım. İlk geldiğimde Beşiktaş'ın taraftar oranı yüzde 16'ydı.

"TÜM MAÇLARIMIZI DEPLASMANLARDA OYNADIK"

Beşiktaş'ın marka değerine inanılmaz yatırımlar yaptık. Başkanlık süresince kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim, hiçbir kampanya düzenlemedim. Feda senesinde kapalı tribün bomboştu. Stadın inşaat süresince hayatımı burada geçirdim. Çok zor günlerde geldik. Gezi olaylarının tam göbeğindeydik. Hamdolsun stadı yaptık. 2 sene Avrupa'ya gidemedik. Tüm maçlarımızı deplasmanlarda oynadık. Gelirimiz yoktu. Stadı bitirdik. Kendi evinde oynamadan şampiyon olduk. Demba Ba ve Mario Gomez'ler geldi. O süreçte Türkiye'nin her tarafını gezdik. Rakiplerimiz bir araya gelip bizimle mücadele etmeye başladılar. Büyüklerimize sahip çıktık. Fulya'ya kamp tesisi yaptık. Oraları düzelttik. Fulya'daki tesislere 'Baba Hakkı'nın ismini verdik.

"15 GÜNE KADAR AÇILACAK"

Fulya AVM'si 15 güne kadar açılacak. Çok da hoş olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık Ahmet abi (Ahmet Nur Çebi). Süreçleri niçin anlatıyorum. Geçen sene Beşiktaş'ta iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Bunlarla muhatap olmak yorucuydu. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek verirken, gösterilen tepkiler üzücü. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken 'Pusu kültürü' oluşturuldu. Pusu kültüründen bu iş başka bir noktaya gitti. 'Yapmayın Beşiktaş'a sahip çıkın' dedik.