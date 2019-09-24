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24 Eylül 2019, Salı
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Alışkanlıklar değişmeli

Alışkanlıklar değişmeli

'ın tecrübeli futbolcusu , 1-1 biten karşılaşmasının ardından verdiği röportajda, "Alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Takım içindeki güzel atmosferi sahaya da yansıtmalıyız." dedi.

, maç sonu "Üç puan kazanmak istiyorduk. Yeni hocamızla yeni bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Takım içindeki güzel atmosferi sahaya da yansıtmalıyız. gibi büyük bir camiada güzel futbolun dışında skor da önemli" dedi.
  1. 24.9.2019
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