Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri

Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri

Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.

  1. 23.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN