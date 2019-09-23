Vodafone Park'ta ''Yönetim istifa'' sesleri
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar başkan Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken karşılaşmanın 30 dakikasında bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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