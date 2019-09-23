Göksel Gümüşdağ: Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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: Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz

Göksel Gümüşdağ: Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz

'in 5'inci haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de başkan mücadelenin ilk devresindeki son pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

mücadelesi sonrasında hakem hatalarına değinen , "Beşiktaş Kulübü Başkanı 'a ve yönetim kuruluna ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarınının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Konuşulacak maçla ilgili çok pozisyon var. Fakat arkadaşlar bu öyle bir pozisyon ki, eğer bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" şekilinde konuştu.

  1. 24.09.2019
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