Göksel Gümüşdağ: Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz
Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ mücadelenin ilk devresindeki son pozisyonda hakem Suat Arslanboğa'nın verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.
Beşiktaş mücadelesi sonrasında hakem hatalarına değinen Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ve yönetim kuruluna ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarınının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Konuşulacak maçla ilgili çok pozisyon var. Fakat arkadaşlar bu öyle bir pozisyon ki, eğer bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" şekilinde konuştu.
- 24.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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