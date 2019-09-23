CANLI | Beşiktaş-Medipol Başakşehir

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

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İSTATİSTİKLER AYNI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.