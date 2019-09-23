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23 Eylül 2019, Pazartesi
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CANLI | Beşiktaş-Medipol Başakşehir

'in 5. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayan mücadelede tecrübeli hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.

, 'in 5. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Mücadeleyi CANLI olarak takip etmek için tıklayın.

İSTATİSTİKLER AYNI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.

  1. 23.09.2019
  2. Güncelleme: 23.09.2019 19:58
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