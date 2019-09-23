CANLI | Beşiktaş-Medipol Başakşehir
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'da başlayan mücadelede tecrübeli hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Dorukhan, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz
BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli
Mücadeleyi CANLI olarak takip etmek için tıklayın.
İSTATİSTİKLER AYNI
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.
- 23.09.2019
- Güncelleme: 23.09.2019 19:58
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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