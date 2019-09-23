Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Mücadelede siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'ın forma giymesi bekleniyor. Bir ihtimal de Necip'in yanında Gökhan Gönül'ün oynaması. Bu durumda da Douglas sağ bekte forma giyecek. Ayrıca Elneny'nin olmaması orta saha rotasyonunu zorunlu kılacak. Atiba stopere geçerse Dorukhan'la birlikte Oğuzhan orta ikilide görev yapabilir. Gazişehir maçındaki gibi Dorukhan stopere geçerse orta saha Oğuzhan ve Atiba'dan oluşacak. Avcı son kararı maç öncesinde verecek.



GÖKHAN VE BURAK İŞE EL ATTI

Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.