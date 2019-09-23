Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!
Beşiktaş'ta Başakşehir karşılaşması öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Vida, Roco, Ruiz’in yokluğu Avcı’yı düşündürüyor. Stopere Necip ve Atiba’nın geçmesi bekleniyor. Bu durumda orta sahada da işler karışacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Mücadelede siyah-beyazlı takımda bu mevkide Necip Uysal ve Atiba Hutchinson'ın forma giymesi bekleniyor. Bir ihtimal de Necip'in yanında Gökhan Gönül'ün oynaması. Bu durumda da Douglas sağ bekte forma giyecek. Ayrıca Elneny'nin olmaması orta saha rotasyonunu zorunlu kılacak. Atiba stopere geçerse Dorukhan'la birlikte Oğuzhan orta ikilide görev yapabilir. Gazişehir maçındaki gibi Dorukhan stopere geçerse orta saha Oğuzhan ve Atiba'dan oluşacak. Avcı son kararı maç öncesinde verecek.
GÖKHAN VE BURAK İŞE EL ATTI
Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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