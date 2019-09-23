Beşiktaş'ta defans hattı çöktü! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!

'ta defans hattı çöktü!

Beşiktaş'ta defans hattı çöktü!

'ta karşılaşması öncesi stoperde görev alan oyuncuların yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Vida, Roco, Ruiz’in yokluğu Avcı’yı düşündürüyor. Stopere Necip ve Atiba’nın geçmesi bekleniyor. Bu durumda orta sahada da işler karışacak.

Teknik direktör , kart cezalısı Domagoj Vida ile sakatlıkları olan Victor Ruiz ve Enzo Roco'nun yokluğunda stoperde zorunlu olarak başka oyunculara görev verecek. Mücadelede siyah-beyazlı takımda bu mevkide ve 'ın forma giymesi bekleniyor. Bir ihtimal de Necip'in yanında 'ün oynaması. Bu durumda da Douglas sağ bekte forma giyecek. Ayrıca Elneny'nin olmaması orta saha rotasyonunu zorunlu kılacak. Atiba stopere geçerse Dorukhan'la birlikte Oğuzhan orta ikilide görev yapabilir. Gazişehir maçındaki gibi Dorukhan stopere geçerse orta saha Oğuzhan ve Atiba'dan oluşacak. Avcı son kararı maç öncesinde verecek.


GÖKHAN VE BURAK İŞE EL ATTI
Kaptan Gökhan Gönül ve Burak'ın takımla bir motivasyon konuşması yaparak maça hazırladığı bildirildi. Tecrübeli isimlerin, "Bu sonuçlar bize hiç yakışmadı. Sezona iyi başlamadık ama toparlamak da bizim elimizde. En azından sahamızda bu galibiyeti almamız gerekiyor" dedikleri bildirildi. Sonrasında söz alan Oğuzhan'ın da "Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerek. Bu gece sadece maça odaklanalım. Taraftarımızı çok üzdük buna bir son vermemiz gerekiyor" sözleriyle kaptanlara destek verdiği gelen haberler arasında.

  1. 23.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta defans hattı çöktü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN