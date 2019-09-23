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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta 'dan 5 uyarı!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan 5 uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü , zorlu karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli hoca, eski takımının güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Eski takımının zayıf ve güçlü yönlerini anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öne geçseler bile mücadeleyi asla bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi. İşte Avcı'nın uyarıları:

Vısca'nın yetenekleri pozisyon yaratma konusunda 'in büyük avantajı.
Geriye düşseler bile teslim olmayacaklardır. Mücadeleyi sakın bırakmayın.
Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntıları yok. Ama iyi bir forvetlerinin olmaması avantajımız.
Ara toplardan pozisyon yaratmak isteyecekler. Stoperdeki eksiğimizi kullanmak isteyecekler. Topu oraya getirmemeliyiz.
Ceza sahası ve etrafında kesinlikle duran top şansı vermemeliyiz. Aynı şekilde karşı ceza sahası ve çevresinde alacağımız duran toplara çok güvenmeyelim.

  1. 23.9.2019
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