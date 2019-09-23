Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan 5 uyarı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu Başakşehir karşılaşması öncesinde oyuncularına son uyarılarını yaptı. Tecrübeli hoca, eski takımının güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söyledi.
Eski takımının zayıf ve güçlü yönlerini anlatan siyah-beyazlı çalıştırıcı, öne geçseler bile mücadeleyi asla bırakmamaları gerektiğinin altını çizdi. İşte Avcı'nın uyarıları:
Vısca'nın yetenekleri pozisyon yaratma konusunda Başakşehir'in büyük avantajı.
Geriye düşseler bile teslim olmayacaklardır. Mücadeleyi sakın bırakmayın.
Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntıları yok. Ama iyi bir forvetlerinin olmaması avantajımız.
Ara toplardan pozisyon yaratmak isteyecekler. Stoperdeki eksiğimizi kullanmak isteyecekler. Topu oraya getirmemeliyiz.
Ceza sahası ve etrafında kesinlikle duran top şansı vermemeliyiz. Aynı şekilde karşı ceza sahası ve çevresinde alacağımız duran toplara çok güvenmeyelim.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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