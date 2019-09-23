Beşiktaşlı Elneny’ye milli davet geldi
Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan Mohamed Elneny, ülkesi Mısır'ın 7 Ekim'de başlayacak olan milli takım kampına davet edildi.
Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan Mohamed Elneny, ülkesi Mısır'ın 7 Ekim'de başlayacak olan milli takım kampına davet edildi. Siyah Beyazlı futbolcunun Salah, Trezeguet, Ahmed Hassan (Braga) ve Ahmed Hijazi ile birlikte milli takım kampına davet edildiği duyuruldu. Mısır'ın söz konusu kamp kapsamında bir hazırlık maçı oynamayı planladığı ifade edildi.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
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Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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