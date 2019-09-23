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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Beşiktaşlı Elneny’ye milli davet geldi

Beşiktaşlı Elneny’ye milli davet geldi

Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan Mohamed Elneny, ülkesi 'ın 7 Ekim'de başlayacak olan kampına davet edildi.

Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan Mohamed Elneny, ülkesi 'ın 7 Ekim'de başlayacak olan kampına davet edildi. Siyah Beyazlı futbolcunun Salah, Trezeguet, Hassan (Braga) ve Ahmed Hijazi ile birlikte milli takım kampına davet edildiği duyuruldu. Mısır'ın söz konusu kamp kapsamında bir hazırlık maçı oynamayı planladığı ifade edildi.

  1. 23.9.2019
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