Beşiktaşlı Elneny’ye milli davet geldi

Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan Mohamed Elneny, ülkesi Mısır'ın 7 Ekim'de başlayacak olan milli takım kampına davet edildi. Siyah Beyazlı futbolcunun Salah, Trezeguet, Ahmed Hassan (Braga) ve Ahmed Hijazi ile birlikte milli takım kampına davet edildiği duyuruldu. Mısır'ın söz konusu kamp kapsamında bir hazırlık maçı oynamayı planladığı ifade edildi.