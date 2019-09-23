Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Medipol Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını 4-0 kaybetti.

Sporseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve mücadelenin hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı. Peki, Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta? İşte maça dair önemli bilgiler...

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR...

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Başakşehir'de ise Eljero Elia'nın sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Atiba, Necip, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan, Arda, Crivelli

İSTATİSTİKLER AYNI

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 4'er karşılaşma oynayan iki takım şimdiye kadar oynadığı maçlarda 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. İkili rekabette ise 28. randevuya çıkacak olan takımlar bugüne kadar oynanan 27 müsabakanın 12'sinde berabere kaldılar. Rekabette üstün taraf olan Beşiktaş 8 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf olurken Başakşehir de 7 karşılaşmadan galip geldi.