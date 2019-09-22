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22 Eylül 2019, Pazar
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Yeni stoperler: Necip-

Yeni stoperler: Necip-Atiba

'nın kart cezası, Enzo Roco ve Victor'un sakatlığı sebebiyle elinde stoper kalmayan teknik direktör 'nın Başakşehir karşılaşmasında Necip ve 'yı defansta oynatması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Başakşehir maçında savunmanın göbeğinde oynayabilecek orijinal stoper kalmadı. 'nın cezalı Roco ve Ruiz'in sakat olduğu ortamda 'ın stoper hattı orta saha oyuncularına kaldı. ve Necip stoper mevki için öne çıkan isimler olurken, 'nın, Dorukhan ve Gökhan'ı da bu mevkide düşündüğü ifade edildi.
  1. 22.9.2019
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