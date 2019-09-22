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22 Eylül 2019, Pazar
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Karius hatasıyla yaşayacak

Karius hatasıyla yaşayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybedilen maçta yediği hatalı gol sonrası eleştirilerin odak noktası haline gelen 'a eski kaleci 'den ilginç bir değerlendirme geldi.

Karius'un yaptığı Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Belçikalı eski kaleci 'den ilginç bir değerlendirme geldi: "Yaptığı bir hata üzerine yapıştı. Şimdi hep o hatayı düşünerek oynuyor. Hayatının sonuna kadar aynı hatayla yaşayacak." dedi.
  1. 22.9.2019
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