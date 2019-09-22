Burak ve Oğuzhan zor!
Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un, pazartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında ilk 11 başlamalarının zor olduğu öğrenildi.
- 22.9.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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