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22 Eylül 2019, Pazar
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Burak ve Oğuzhan zor!

Burak ve Oğuzhan zor!

Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara başlayan ve 'un, pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında ilk 11 başlamalarının zor olduğu öğrenildi.

'ta cezalı isimlerin dışında, sakat oyuncuların durumu da can sıkıyor. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Burak, takımla çalışmalara başlarken, bu futbolcuların henüz tam olarak hazır halde olmadığı ve ilk 11'de başlamasının zor olduğu öğrenildi. Bugün yapılacak antrenmanda iki futbolcunun son durumuna bakılacak. Özellikle 'ın forma giyemeyecek durumda olması halinde, Avcı'nın bu maçta forvette Diaby'ye şans vermesi bekleniyor.
  1. 22.9.2019
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