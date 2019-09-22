Başakşehir korkutuyor: 17 maçta 3 galibiyet

Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlıları, zor bir 90 dakika daha bekliyor. Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Başakşehir'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.

25 GOL

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaşırken; Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta eşitlik bozulamadı. Siyahbeyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertliler 26 kez yanıt verdi.