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22 Eylül 2019, Pazar
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korkutuyor: 17 maçta 3 galibiyet

Başakşehir korkutuyor: 17 maçta 3 galibiyet

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan , yarın 'ta konuk edeceği Medipol ’i son 17 karşılaşmada 3 kez mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlıları, zor bir 90 dakika daha bekliyor. Pazartesi günü 'ta 'a konuk olacak 'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasında 22'si , 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.

25 GOL

İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaşırken; Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta eşitlik bozulamadı. Siyahbeyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertliler 26 kez yanıt verdi.

  1. 22.9.2019
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