Kartal'ın keskin virajı

Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek. 13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.

Program şöyle: 23 Eylül-Başakşehir, 29 Eylül- Trabzon (D), 3 Ekim-Wolverhampton, 6 Ekim- Alanya.