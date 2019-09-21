Kartal'ın keskin virajı
Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar sonrası çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, 13 günde 3’ü lig, 1’i Avrupa Ligi olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak.
Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek. 13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.
Program şöyle: 23 Eylül-Başakşehir, 29 Eylül- Trabzon (D), 3 Ekim-Wolverhampton, 6 Ekim- Alanya.
- 21.9.2019
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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