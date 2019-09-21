Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, deplasmandaki farklı mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterildi. Karius, ilk golde yaptığı hatayla bir kez daha İngiltere'den Şili'ye kadar geceye damga vuran isim oldu. Şili'den Bio- Bio, "Şaka mı bu Karius?" diye sorarken, The Sun ise "Karius'tan bildiğiniz ve alışık olduğunuz gibi", Polonya'dn Radio Zet, "Karius kabusu bitmiyor. Üzerindeki laneti atamıyor" başlıkları atıldı.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTÜME ALIYORUM"

Bu arada Loris Karius dün sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bu maçın herkes için can acıttığının farkındayım. Çok sinirli olabilirsiniz. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sezon hala uğruna oynayabileceğimiz çok şey var. Pazartesi akşamı önemli bir maçımız var. Bu olumsuzlukları atlatmak için sizin desteğiniz olmazsa olmaz. Lütfen, hep birlikte kalalım. Beraber olalım ve üç puanı kazanalım. Tüm takım sizin için varını yokunu ortaya koyacak."