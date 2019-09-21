Karius kabusu bitmiyor
Liverpool'dan kiralık olarak transfer edilen Alman kaleci Loris Karius'un Bratislava maçında ilk golde yaptığı hata için Avrupa basını “Üzerindeki laneti atamıyor” yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, deplasmandaki farklı mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterildi. Karius, ilk golde yaptığı hatayla bir kez daha İngiltere'den Şili'ye kadar geceye damga vuran isim oldu. Şili'den Bio- Bio, "Şaka mı bu Karius?" diye sorarken, The Sun ise "Karius'tan bildiğiniz ve alışık olduğunuz gibi", Polonya'dn Radio Zet, "Karius kabusu bitmiyor. Üzerindeki laneti atamıyor" başlıkları atıldı.
"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTÜME ALIYORUM"
Bu arada Loris Karius dün sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: "Bu maçın herkes için can acıttığının farkındayım. Çok sinirli olabilirsiniz. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sezon hala uğruna oynayabileceğimiz çok şey var. Pazartesi akşamı önemli bir maçımız var. Bu olumsuzlukları atlatmak için sizin desteğiniz olmazsa olmaz. Lütfen, hep birlikte kalalım. Beraber olalım ve üç puanı kazanalım. Tüm takım sizin için varını yokunu ortaya koyacak."
- 21.9.2019
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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