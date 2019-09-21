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21 Eylül 2019, Cumartesi
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İlk ’da

İlk idman Slovakya’da

'in 5. haftasında pazartesi günü 'i ağırlayacak olan , hazırlıklara 'da başladı. maçında görev alan oyuncular sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.

, maçı hazırlıklarına 'da başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. , taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi.
  1. 21.9.2019
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