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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Bratislava Lens'ten daha ucuz!

Bratislava Lens'ten daha ucuz!

'ın dün akşam Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup olduğu 'nın toplam oyuncu değerinin, siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu 'ten daha ucuz olması dikkat çekti.

'ın önceki akşam 4-2 mağlup olduğu 'nın değeri, siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens'ten daha ucuz! 11.7 milyon değeri olan Slovan, kendisinden 8 kat daha değer Beşiktaş'a (84.25 milyon euro) 4 gol attı. Bu arada Beşiktaş'ta yönetimin gitmesini istediği Lens'in; kiralama, bonservis ve maaş toplamı ise 13 milyon euro. Gazişehir maçında kadroya alınmayan Lens'in, Bratislava maçında ise ikinci yarıda oyun alınması şaşkınlıkla karşılandı.
  1. 21.9.2019
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