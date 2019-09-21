Beşiktaş taraftarı isyan etti: Böyle gitmez!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın bu sezon yeni bir sistemle mücadele edeceğini açıkladı. Ancak bazı futbolcuların Avcı'nın oynattığı futboldan rahatsız olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Teknik heyet "Değişim zaman alır" tezini savunurken; Süper Lig'de ortaya konan etkisiz futbol ve alınan kötü sonuçlara, Avrupa arenasında alınan farklı mağlubiyet de eklenince Avcı'nın sisteminin Beşiktaş'a uygun olmadığı tartışılmaya başlandı bile. Avcı yönetimindeki Beşiktaş ligde 4, Avrupa'da ise 1 karşılaşmaya çıktı. Süper Lig'de maç başına 1,75 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa'daki tek müsabakada 4 gole engel olamadı.

DEFANS ÇÖKTÜ

Beşiktaş'ta savunma performansı kötü gidişte başrolü oynadı. Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi. Beşiktaş, bu sezon dış sahada çıktığı son 3 resmi maçta 10 gol yedi. Sivas ve Gazişehir maçlarında üçer gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki Bratislava karşılaşmasında da 4 gole engel olamadı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması ve sonrasındaki turlarda çıktığı son 14 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun 26. haftasında 1-0 kazandığı Göztepe mücadelesinden sonra ligde oynadığı 12 maçın 11'inde gol yedi.

1 NUMARA '0' ÇEKTİ

Alman file bekçisi Loris Karius, geldiğinden bu yana performansıyla tartışılıyor. Geçen sezon başından İngiltere'nin Liverpool takımından 2 sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen Karius, siyah-beyazlı takımın kalesinde gösterdiği performansla güven vermedi. Beşiktaş'ta 2. sezonunu geçiren 26 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta çıktığı 39 resmi müsabakada 57 gol yedi. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 33 maça çıkanken, sadece 7 müsabakada kalesini gole kapatabildi. S. Bratislava maçında takımının yediği ilk golde büyük hatası bulunan tecrübeli file bekçisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

FORVET DURDU

Gol pozisyonuna girmekte sıkıntı yaşayan ve girse bile mevcut iki santrforunun yetersizliğinden dolayı fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, büyük umutlarla girdikleri sezonda özellikle forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Kadro sayısal olarak geniş gibi görünse de hamle oyuncusunun olmaması tepkileri yine transfer yanlışlığında yoğunlaştırıyor. Buna en bariz örnek ise, ilk beş maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen skorer forvet Burak Yılmaz'ın yokluğunda şans bulan Güven Yalçın'ın alternatifi Umut Nayir, Umut Nayir'in alternatifinin ise Güven Yalçın olması. İki isim de beklentilerin çok ama çok uzağında kaldılar.

YÖNETİM ŞOKTA

Beşiktaş yönetimi ise yapılan tüm takviyelere ve değişime rağmen saha içi sonuçlarının bu kadar kötü olmasına bir anlam veremiyor. Başkan Orman ve ekibine olan güven sekteye uğramış durumda. Bratislava maçında alınan yenilgi ise sabırları iyece taşırdı. Maçtan sonra dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Bunlardan birisi belki de en ciddisi Başkan Fikret Orman'a yönetim kurulu içinde bazı üyelerin yaptığı "Başkanım, Serdal Adalı'ya görevi bırak biraz dinlen" teklifini tekrarladıkları iddiası oldu. Orman'ın Bratislava maçından sonra çok sinirli olduğu ve yönetimdeki bazı isimler için "Değişiklik olacak" dediği konuşuluyor.

TARAFTAR KIZGIN

Ve Beşiktaş taraftarı... Taraftarların büyük çoğunluğu kötü gidişin sorumlusu olarak şu an için Başkan ve yönetimi görüyor, tüm protestolarını Fikret Orman ile yöneticiler üzerinden yapıyor. Bundaki en büyük sebep ise kuşkusuz Quaresma, Babel, Pepe, Negredo, Talisca, Adriano gibi yıldızlardan oluşan takımın bir sistem takımına dönüştürülmeye çalışılması ve bu sürecin taraftara iyi anlatılmaması oldu. Özellikle yıldız oyuncuların gönderildikten sonra alınan oyuncuların bu yıldızların % 25'i kadar fayda sağlayamaması, transfer politikasının sorgulanmasına ve kötü gidişin sorumluluğunun başkan ile yönetime yüklenmesine yol açtı.