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20 Eylül 2019, Cuma
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Kevin N’Koudou ‘al da at’ dedi

Kevin N’Koudou ‘al da at’ dedi

'ın bulduğu ikinci golde N'Koudou'nun katkısı büyüktü. Soldan sert bir şekilde topu ceza alanına çeviren Fransız oyuncu, topun rakibe çarparak ağlara gitmesini sağladı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü Bratislava kendi kalesine atsa da alkışlar N'Koudou'ya gitti. Sol kanatta topla buluşan Fransız futbolcu, seri çalımlarla ceza alanına girip sert bir orta çıkardı. Bozhikov'un ters vuruşunda top ağlara gitti. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada N'Koudou'ya methiyer dizdiler. Karuis'u eleştirirken Nkoudou'yu göğe çıkardılar.
  1. 20.9.2019
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