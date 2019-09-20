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20 Eylül 2019, Cuma
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Kara Kartal’la Avrupa siftahı

Kara Kartal’la Avrupa siftahı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa sınsavına Slovakya'da çıktı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına Slovan Bratislava karşısında çıktı. Avcı, eski takımı 'de teknik direktörlüğü döneminde 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.

BRATİSLAVA'YA YÖNETİCİ AKINI
Beşiktaş yönetimi, maça büyük ilgi gösterdi. Kafile ile Slovakya'ya gelen , ve Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da kafileden ayrı Slovakya'ya geldi.

  1. 20.9.2019
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