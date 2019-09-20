Kara Kartal’la Avrupa siftahı

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına Slovan Bratislava karşısında çıktı. Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'de teknik direktörlüğü döneminde 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.



BRATİSLAVA'YA YÖNETİCİ AKINI

Beşiktaş yönetimi, maça büyük ilgi gösterdi. Kafile ile Slovakya'ya gelen Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da kafileden ayrı Slovakya'ya geldi.