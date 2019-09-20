Kara Kartal’la Avrupa siftahı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımla ilk Avrupa sınsavına Slovakya'da çıktı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki ilk maçına Slovan Bratislava karşısında çıktı. Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'de teknik direktörlüğü döneminde 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.
BRATİSLAVA'YA YÖNETİCİ AKINI
Beşiktaş yönetimi, maça büyük ilgi gösterdi. Kafile ile Slovakya'ya gelen Umut Güner, Ahmet Kavalcı ve Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Hüseyin Mican ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da kafileden ayrı Slovakya'ya geldi.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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