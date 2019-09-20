Beşiktaş'ta Victor Ruiz son antrenmana çıkmadı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Victor Ruiz son antrenmana çıkmadı

'ta son antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Victor Ruiz son antrenmana çıkmadı

Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın takımına deplasmanda 4-2 mağlup olan 'ta gözler, 'deki maçına çevrildi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan son yapılan antrenmanda yer almadı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 'in 5. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Slovakya'da başladı. maçında sakatlanarak oyundan çıkan , çalışmada yer almadı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slovan Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

  1. 20.09.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Victor Ruiz son antrenmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN