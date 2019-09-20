Beşiktaş'ta Victor Ruiz son antrenmana çıkmadı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Slovakya'da başladı. Slovan Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slovan Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.