Yarın sahadalar
Beşiktaş'ta perşembe günü deplasmanda oynanacak S. Bratislava maçı öncesi sakatlıkları bulunan iki futbolcudan da iyi haber geldi. Hafif sakatlıkları bulunan Burak ve Oğuzhan takımla çalıştı, iki oyuncu da Bratislava’da forma giyebilecek.
- 18.9.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
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Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Yarın sahadalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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