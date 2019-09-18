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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Yarın sahadalar

Yarın sahadalar

'ta perşembe günü deplasmanda oynanacak S. maçı öncesi sakatlıkları bulunan iki futbolcudan da geldi. Hafif sakatlıkları bulunan Burak ve Oğuzhan takımla çalıştı, iki oyuncu da Bratislava’da forma giyebilecek.

'ta perşembe günü deplasmanda oynanacak S. maçı öncesi sakatlıkları bulunan iki futbolcudan da geldi. Sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan yıldız oyuncular ile dün sabah takımla birlikte çalışmalara katıldılar. İki futbolcunun da yarın akşam oynanacak Avrupa Ligi maçında kadrodaki yerlerini alması bekleniyor. Bu arada siyah-beyazlıların dün sabah yönetiminde yaptığı antrenmanda kontrollü pas, taktik programı yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
  1. 18.9.2019
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