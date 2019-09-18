Enzo Roco sakatlandı
Beşiktaş'ta Burak ve Oğuzhan'dan iyi haber gelirken, Enzo Roco'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Roco'nun çekilen MR'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi.
Beşiktaş'ta Burak ve Oğuzhan'dan iyi haber gelirken, Enzo Roco'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Roco'nun çekilen MR'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı. Bu tür zorlanmalarda kaslarda yaralanma olmadığı belirtilirken, sporcuların fonksiyonlarını tam olarak devam ettirebilecekleri belirtildi.
- 18.9.2019
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam
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Kartal tam iyileşmeden sahaya çıkan yıldız futbolcu sakatlanarak oyunu terk etti. ilk bilgilere göre sezonun ilk yarısını kapattı.
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"Trabzonspor iyi takım"
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Trabzonlu Eeee...Jose Bordalas bilmez "bize her yer Trabzon".
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Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!
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Mercan Şahin Belki cezası geri alınabilir. Ama hakemlerin kararı kesinse bilmem.
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