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18 Eylül 2019, Çarşamba
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sakatlandı

Enzo Roco sakatlandı

'ta Burak ve Oğuzhan'dan gelirken, 'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Roco'nun çekilen 'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi.

'ta Burak ve Oğuzhan'dan gelirken, 'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Roco'nun çekilen 'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı. Bu tür zorlanmalarda kaslarda yaralanma olmadığı belirtilirken, sporcuların fonksiyonlarını tam olarak devam ettirebilecekleri belirtildi.

  1. 18.9.2019
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