Enzo Roco sakatlandı

Beşiktaş'ta Burak ve Oğuzhan'dan iyi haber gelirken, Enzo Roco'nun sakatlanması keyifleri kaçırdı. Roco'nun çekilen MR'ı sonrasında kasık adalesinde zorlanma (grade 1) tespit edildi. 27 yaşındaki Şilili futbolcunun tedavisine başlandı. Bu tür zorlanmalarda kaslarda yaralanma olmadığı belirtilirken, sporcuların fonksiyonlarını tam olarak devam ettirebilecekleri belirtildi.