Konoplyanka imzaya geliyor
Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki Ukraynalı yıldızla anlaştı. 3 milyon euro bonservis ödenecek olan Konoplyanka, cuma günü İstanbul’a gelerek sözleşmeyi imzalayacak.
Süper Lig'in açılış haftasında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, yeni transferler için düğmeye bastı ve Yevhen Konoplyanka ile el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıkların ardından Schalke forması giyen Konoplyanka'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncunun bonservis sorununu çözen Beşiktaş, Ukraynalı yıldızla da anlaşma sağladı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun en geç cuma gününe kadar İstanbul'a gelmesi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra da resmi imzayı atacağı ifade edildi.
6 TAKSİTTE ÖDENECEK
Schalke ile bir yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı yıldızın bonservisine 3 milyon euro teklif eden Beşiktaşlı kurmaylar, Alman kulübünden olumlu dönüş aldı. Bu hafta Almanya'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor. Geçen sezon teknik direktörüyle sorun yaşayan Ukraynalı, 21 maçta forma giyip 1 gol ve 2 asiste imza koydu. 82 kez milli olup 21 gol atan Konoplyanka, kulüp kariyerinde 343 maçta 66 gol attı, 55 asist yaptı.
- 21.8.2019
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