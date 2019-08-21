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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Isimat Mirin Toulouse’ta

Isimat Mirin Toulouse’ta

'ın Fransız savunmacısı , ülkesine geri döndü. Avcı'nın kadroda düşünmediği ve uzun süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.

'ın Fransız savunmacısı , ülkesine geri döndü. Avcı'nın kadroda düşünmediği ve uzun süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen İsimat Mirin'in transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşecek. Geçen sezon devre arasında ekibi PSV'den 350 bin euro'ya edilen İsimat Mirin, 14 lig maçında oynayıp beklentinin altında kalmıştı.

  1. 21.8.2019
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