Isimat Mirin Toulouse’ta
Kartal'ın Fransız savunmacısı İsimat Mirin, ülkesine geri döndü. Avcı'nın kadroda düşünmediği ve uzun süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı.
Kartal'ın Fransız savunmacısı İsimat Mirin, ülkesine geri döndü. Avcı'nın kadroda düşünmediği ve uzun süredir Amiens ile görüşen 27 yaşındaki oyuncu Touoluse ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen İsimat Mirin'in transferi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşecek. Geçen sezon devre arasında Hollanda ekibi PSV'den 350 bin euro'ya transfer edilen İsimat Mirin, 14 lig maçında oynayıp beklentinin altında kalmıştı.
- 21.8.2019
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Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
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Isimat Mirin Toulouse’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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