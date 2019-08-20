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20 Ağustos 2019, Salı
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Vida sakatlandı!

Vida sakatlandı!

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına da eklendi. Siyah-beyazlıların 'de ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper Domagoj Vida, dün sabahki antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına da eklendi. Siyah-beyazlıların 'de ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper Domagoj Vida, dün sabahki antrenmana çıkmadı. Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş dün sabah hazırlıklarına başlarken, 30 yaşındaki Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle çalışmaya katılamadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak" denildi. Vida'nın cuma günü oynanacak maça yetişmesi zor görünüyor.

HIRVAT STOPERE iZiN ÇIKMADI
Beşiktaş yönetimi Vida'yı olağanüstü bir gelişme olmazsa kadroda tutmaya kararlı. Yöneticiler, "Yeni sezon başlamışken ve stoper pozisyonuna takviye yaparken Vida'yı göndermeyi düşünmüyoruz. Elbette satılmayacak oyuncu yok ama şu an öyle bir durum söz konusu değil" görüşünü savunuyor. Vida geçen sezon Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından pek çok teklif almış ancak Güneş gitmesine izin vermemişti. Beşiktaş, Vida konusunda da kulübün menfaatlerini düşünerek hareket edecek ve teknik direktör Avcı'dan onay almadan hareket etmeyecek.

  1. 20.8.2019
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