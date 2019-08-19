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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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için ilk teklife ret geldi

Emre için ilk teklife ret geldi
Kartal, 3-0 kaybettiği maçında muhteşem bir gol atan Kılınç için görüşme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu için Yiğidolara 1.5 milyon euro önerdi. Ancak 3 milyon euro'dan aşağı teklifleri düşünmeyen kırmızı-beyazlılar öneriyi hemen reddetti.
  1. 19.8.2019
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