Victor Ruiz: Skor aldatıcı

Beşiktaş'ın Villarreal'den yeni stoperi Victor Ruiz, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli futbolcu, beklemediği bir yenilgi aldığını söylerken şöyle konuştu: "Beklediğim bir başlangıç olmadı. Defansta 3 gol yiyecek kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız."