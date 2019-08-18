Victor Ruiz: Skor aldatıcı
Kartal Sivasspor karşısında adeta dağıldı. Beşiktaş'ın Villarreal'den yeni stoperi Victor Ruiz, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.
Beşiktaş'ın Villarreal'den yeni stoperi Victor Ruiz, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli futbolcu, beklemediği bir yenilgi aldığını söylerken şöyle konuştu: "Beklediğim bir başlangıç olmadı. Defansta 3 gol yiyecek kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız."
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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