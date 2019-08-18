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18 Ağustos 2019, Pazar
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: Skor aldatıcı

Victor Ruiz: Skor aldatıcı

karşısında adeta dağıldı. 'ın Villarreal'den yeni stoperi , siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta mağlubiyetle tanıştı.

'ın Villarreal'den yeni stoperi , siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçta mağlubiyetle tanıştı. Tecrübeli futbolcu, beklemediği bir yenilgi aldığını söylerken şöyle konuştu: "Beklediğim bir başlangıç olmadı. Defansta 3 gol yiyecek kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız."

  1. 18.8.2019
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