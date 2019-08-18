Orhan Ak terk etti

Beşiktaş taraftarlarının Sivasspor müsabakası öncesinde yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhinde tezahüratta bulunduğu duyuldu. Bu durum karşısında üzülen Orhan Ak'ın kulübedeki yerini terk ederek tribünde özel bir yerin yolunu tuttuğu gözlendi. Başakşehir'de çalıştığı dönemde Beşiktaşlı taraftarlar ile tatsız bir olay yaşayan Orhan Ak, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir mesaj ile açıklama yapmış ve özür dilemişti. Buna rağmen taraftarların tepkisi dinmedi.