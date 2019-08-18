Konoplyanka kadroda yok
Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı.
Schalke 04, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın görüşmelerini sürdürdüğü Yevhen Konoplyanka kadroda yer almadı. Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.
GÖRÜŞÜYORLAR
SKY Sport'tan Dirk Schlarmann, Beşiktaş'ın, Schalke ile 1 yıl saha sözleşmesi bulanan Konoplyanka transferinde görüşmelerin sallantılı bir şekilde ilerlediğini yazdı. Schlarmann, transferin henüz tamamlanmadığını ve Schalke ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin sürdüğünü yazdı.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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