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18 Ağustos 2019, Pazar
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Konoplyanka kadroda yok

Konoplyanka kadroda yok

04, 'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu ve 'ın görüşmelerini sürdürdüğü kadroda yer almadı.

04, 'nın ilk haftasında Mönchengladbach ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, milli oyuncu ve 'ın görüşmelerini sürdürdüğü kadroda yer almadı. Schalke 04; Schubert, Ozan Kabak, Uth, Suat Serdar, Matondo, Boujellab ve Schöpf'ün kadroya alınmama sebeplerini sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarına duyururken, Konoplyanka ile ilgili bir bilgi verilmemesi akıllarda soru işareti yarattı. Alman basınında yer alan haberlere göre ise Konoplyanka için Schalke 04 ve Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor.

GÖRÜŞÜYORLAR
SKY Sport'tan Dirk Schlarmann, Beşiktaş'ın, Schalke ile 1 yıl saha sözleşmesi bulanan Konoplyanka transferinde görüşmelerin sallantılı bir şekilde ilerlediğini yazdı. Schlarmann, transferin henüz tamamlanmadığını ve Schalke ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

  1. 18.8.2019
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