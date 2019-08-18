Kangalla oynadı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kangalla oynadı

Kangalla oynadı

Kangalla oynadı

, Sivas'ta kangal çiftliğini ziyaret etti. Siyah-beyazlı ekibin başkanı, hayvan sevgisini bir kez daha gösterdi. Orman, çok sevdiği kangal köpekleriyle uzun süre oynadı

Beşiktaş Başkanı , Sivas'ta kangal çiftliğini ziyaret etti. Siyah-beyazlı ekibin başkanı, hayvan sevgisini bir kez daha gösterdi. Orman, çok sevdiği kangal köpekleriyle uzun süre oynadı
  1. 18.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kangalla oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN