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18 Ağustos 2019, Pazar
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Eksik yıldızlar mumla arandı

Eksik yıldızlar mumla arandı

Sivas deplasmanında Burak, Karius ve Atiba’nın eksikliği hissedildi. çok etkisiz kaldı

, maçı öncesi sıkıntılıydı. , , Enzo Roco ve Loris Karius sakatlıkları sebebiyle Yiğidolara karşı forma giymedi. de geçtiğimiz sezondan kart cezalısıydı. Hücumda Burak Yılmaz gibi bir tehdidi olmayan Beşiktaş pozisyon bulmakta bir hayli zorlandı. Orta sahada her yere yetişen Atiba Hutchinson da olmayınca istediği gibi oyun kuramadı. Savunma da etkisiz kaldı. Karius yokken kaleyi Utku devraldı. Ancak Alman kalecinin yokluğu çok arandı
  1. 18.8.2019
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